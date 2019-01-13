Порошенко поставил под вопрос каноничность РПЦ

Пётр Порошенко, в ответ на обвинения в сторону “новой церкви” на Украине, поставил под сомнение каноничность Русской православной церкви и потребовал предъявить томос.

Президент Пётр Порошенко заявил, что никто не смеет рассуждать о каноничности или не каноничности новой автокефальной церкви на Украине, сообщает МК.

“И вот сейчас наша церковь является канонической, а пусть теперь они сейчас сами разберутся — покажут томос”, - рассудил глава страны.

Его мнение нашло отклик и в Константинополе, где ранее сделали заявление о том, что автокефалия Русской православной церкви была самопровозглашенной, так как митрополита Иону в 1448 году избрали в Москве без разрешения Константинополя.

Напомним, ранее Аргументы недели сообщали о том, что президент Украины Пётр Порошенко привёз томос в Винницу.