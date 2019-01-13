Порошенко привез томос в Винницу

Президент Украины Петр Порошенко совместно с правительственной делегацией привез томос об автокефалии ПЦУ в Спасо-Преображенский кафедральный собор Винницы, о чем написал в своем Twitter.

Документ установлен на обозрение в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Винницы, где в присутствии главы государства предстоятель ПЦУ Епифаний провел праздничную литургию.

"Уже точно никто не способен остановить Украину и украинцев, которые снимают с себя ярмо московской церкви и московской империи", - заявил президент Незалежной Петр Порошенко.

"А где их Томос? Сталиным подписан?", - задал риторический вопрос глава Украины, выступая перед прихожанами новой украинской церкви после воскресного богослужения, пишет SMnews.