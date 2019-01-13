Ученые назвали продукты, необходимые для продления жизни

О пользе клетчатки для здоровья людей ученые-медики в последнее время говорят постоянно. Исследователи доказали, что продукты, богатые клетчаткой, снижают риски сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа, а соответственно - продляют жизнь человека.

Содержат клетчатку - ценнейшие пищевые волокна - простые и доступные по цене продукты. Сколько же в день необходимо потреблять клетчатки, вычислили из Университета Отаго в Новой Зеландии и Университета Данди в Шотландии - минимум 25 граммов, а лучше - больше 30 граммов.

По данным исследования, в среднем в организм женщин с едой в день попадает около 17, а мужчин - около 21 грамма ценных пищевых волокон.

Клетчатка содержится во фруктах и овощах, в крупах, бобовых, чечевице, в орехах и семенах. Ученые рекомендуют употреблять в пищу не менее пяти порций фруктов и овощей ежедневно и учитывать сколько клетчатки содержится в разных продуктах:

полчашки овсяных хлопьев - 9 г клетчатки

25 г семян чиа - 9 г

яблоко с кожурой - 4 г клетчатки

морковь - 3 г клетчатки

кусок цельнозернового хлеба - 2 г

чашка вареной чечевицы - 4 г

картофель, приготовленный с кожурой - 2 г.

Выбирайте цельнозерновой хлеб или муки грубого помола с добавлением семян. Овсянка предпочтительнее на завтрак других круп.

Суточную норму желательно разделить на несколько приемов:

5 г на завтрак — каша или мюсли;

10-15 г на обед — бобовые, бурый рис, фрукты;

от 10 до 15 г на ужин — авокадо, зеленые овощи.

Исследование показало, что если 1000 человек перейдут с рациона с низким содержанием клетчатки (менее 15 г) на диету с высоким содержанием клетчатки (25-29 г), это поможет предотвратить 13 смертей и 6 случаев сердечно-сосудистых заболеваний, - сообщается в медицинском журнале Lancet.