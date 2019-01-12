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Чиновница во Владимирской области посоветовала медикам мыть полы и носить бахилы
12 января 2019, 13:36 [ «Аргументы Недели» ]
Врио заместителя губернатора Владимирской области Марина Чекунова провела встречу с сотрудниками больницы в Струнино. Во многих небольших российских городах сейчас закрывают некоторые отделения и даже целые больницы.
Жители Струнино с жалобами на состояние больницы обращались к президенту России Владимиру Путину во время прямой линии в июне 2018 года. Путин дал поручение Минздраву РФ и властям Владимирской области отремонтировать здание райбольницы и детской поликлиники в городе Струнино и оснастить больницу современным оборудованием.
25 декабря губернатор Владимирской области встречался с медиками в Струнино. В начале января Марина Чекунова провела совещание по работе больницы в городе Струнино. По ее словам, проблем с ремонтом больницы нет. Но Чекунова заявила, что она не "золотая рыбка", не может исполнять все желания и не должна все сделать.
По словам чиновницы, работа проведена серьезная - обманывать президента нельзя. "Трагедии нет, но многие моменты и цифры в статистике зависят от нас с вами, от работы регистратуры", - заявила замгубернатора. Она обратилась к медикам с упреками: "У вас пороги не чищены. Регистратура с решеткой. Откройте ее. Почистите входную группу. Поменяйте плакаты, уберите не чищенные, не политые цветы. Сделайте аккуратно". "Больница начинается с медсестры, с врача. Врач — образец белого накрахмаленного халата. Это несложно. Это не требует больших средств", — цитирует Марину Чекунову телерадиокомпания "33 Губерния".
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