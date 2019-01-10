Нужны ли детям гаджеты в школе - мнение эксперта

Современные подростки не мыслят себя без смартфонов и планшетов. Мнение об их пользе и вреде расходятся у родителей, педагогов, медиков и производителей техники. Насколько они мешают или помогают образовательному процессу?



Министр образования Республики Крым Наталья Гончарова не видит плюсов в использовании школьниками гаджетов. "Главный аргумент, которые приводят – родитель будет спокоен, если будет каждые 45 минут слышать голос ребенка. Но многие ли звонят после каждого урока, чтобы выяснить все ли в порядке? Считаю, что отдав ребенка в школу, родители уже доверили его образовательному учреждению, которое к тому же сами и выбрали.



Да и в учебном процессе я от телефонов и планшетов помощи не вижу, как от источников информации – ведь на итоговой аттестации кроме ручки и листа бумаги ничего не будет. Дома можно добывать информацию любыми средствами, а в школе остаются: учитель, учебник и самостоятельность", - говорит министр.



Полностью интервью с Натальей Гончаровой можно прочитать в приложении "АН.Крым".



