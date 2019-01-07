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Эстония: реклама с сегрегационным душком
7 января 2019, 21:45 [«Аргументы Недели», Татьяна ТИМУКА, спецкор в странах Прибалтики ]
На остановке общественного транспорта в центре Таллина в ночь с воскресенья на понедельник появилась «странная» реклама с надписями: «здесь стоят эстонцы» и «здесь стоят русские».
На рекламных плакатах кроме надписи и телефона ничего нет. Разумеется, у общественности возникли вопросы: кто и зачем указал «место» эстонцам и русским?
Позвонив по указанному телефону в ответ услышали: «Здравствуйте! 3 марта пройдут Я баллотируюсь! Мы, эстонцы, должны держаться вместе! Обязательно проверь, что ты стоишь на правильном месте!» Данная запись исходит от автоответчика.
Как оказалось, данный призыв – рекламная компания партии « Ээсти 200». Видимо, таким способом эстонская партия решила для себя «увеличить» голоса избирателей.
Как на такой призыв отреагировала общественность?
Член правления Центристской партии, старейшина Пыхья – Таллинна Раймонд Кальюлайд призвал партию «Ээсти 200» немедленно опровергнуть свою причастность к рекламе с сегрегационным душком, либо незамедлительно ее убрать и принести русской общине Эстонии извинения.
Раймонд Кальюлайд: « Уличная реклама с сегрегационным душком раскалывает наше общество и до глубины души оскорбляет живущих тут русских. Совершенно безответственный поступок! Партия «Ээсти 200» должна немедленно опровергнуть причастность к этой рекламе! Если же это действительно их реклама, то она должна быть демонтирована, а русской общине Эстонии принесены извинения. В противном случае это должны сделать власти! Данная реклама разжигает межнациональную вражду!»
Анне, эстонка: « Странный способ привлечь внимание к своей партии. Это недопустимо в цивилизованной стране!»
Владимир, русский, житель Эстонии: « Ни один нормальный человек не напишет такое. Видимо, люди не совсем дружат с головой. Я долго живу в Эстонии, но такое вижу впервые!»
Ян, эстонец: «У каждого человека есть свой способ выражать мысли. Я не вижу ничего страшного. Что тут особенного? Есть эстонцы и есть русские».
Видимо, создатели такой «умной» рекламы, смотрели на нее затуманенными от своей значимости глазами. А если посмотреть на нее человеческим взглядом… Что можно увидеть? Русский, знай свое место! Омерзительно смотреть на это…
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