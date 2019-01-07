В Севастополе девушка упала с горы на камни с высоты пятиэтажного дома

Не героический поступок совершила жительница города-героя – она по неосторожности упала с 15-метровой высоты. Инцидент произошел на мысе Хрустальном, в районе памятника Солдату и Матросу, пишут «Аргументы недели-Крым».

Девушка упала на камни с высоты пятиэтажного дома, вследствие чего получила многочисленные травмы. Причина падения не сообщается, остается лишь предположить, что трагедия случилась по неосторожности.

Быстро спасти пострадавшую не удалось – лишь после того, как выяснилось, что подойти к берегу по воде невозможно, спасением занялись скалолазы.