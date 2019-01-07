Томос ПЦУ отвезут обратно в Стамбул

Томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ) вернется в Стамбул. Об этом сообщил руководитель департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрей Юраш.

В ближайшее время киевским властям придется вернуть томос в Стамбул. Причина заключается в том, что его подписали не все члены Святейшего Синода Константинопольского патриархата, пишет РБК.

"Томос вернется в Стамбул, поскольку сейчас он подписан только Вселенским патриархом. Там должны быть подписи всех членов Вселенского Святейшего Синода патриархата", - сказал Юраш.

Синод состоится через два дня. До вечера понедельника томос выставлен для ознакомления. После появления на церковном документе необходимых подписей его планируется навсегда вернуть на Украину.