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Владимир Путин поздравил православных христиан с Рождеством
7 января 2019, 10:00 [ «Аргументы Недели» ]
Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с Рождеством. В своем поздравлении президент отметил позитивную роль православной церкви в жизни страны и общества.
«Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым. Этот замечательный праздник дарит людям радость и надежду. Он объединяет их вокруг непреходящих духовных, нравственных ценностей, традиций милосердия и благотворительности. С ним связаны народные и семейные обычаи, передающиеся из поколения в поколение, искренняя вера в добрые перемены и исполнение самых заветных желаний», - приводит пресс-служба поздравление главы российского государства.
Русская православная церковь играет большую и позитивную роль в жизни нашей страны, осуществляя плодотворную и в высшей степени востребованную работу по укреплению общественного согласия, сохранению института семьи и воспитанию молодежи. Священнослужители РПЦ принимают участие в решении многих насущных социальных проблем, многое делают для гармонизации межнационального и межрелигиозного диалога, цитирует слова президента РИА Новости.
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