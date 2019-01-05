//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Эксперты установили причину смерти Криса Кельми
- Ди Каприо в суде рассказал об отмывании денег
- Проезд по пешеходной улице обошёлся Вернику в 500 рублей
- Аршавин снова холост: футболист развёлся со своей второй супругой
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Математика помогла рассчитать идеальные пропорции женского тела
5 января 2019, 21:11 [ «Аргументы Недели» ]
Научные работники, применив математические методы, рассчитали идеальные пропорции женского тела. Слабый пол худеет и исправляет форму груди исходя лишь из собственных представлений о прекрасном. У мужчин, как показывает практика, идеалы красоты другие.
Мужчина визуально оценивает у женщины не только бедра и талию, но соотношение роста и веса. Как показывают научные эксперименты, если ИМТ — индекс массы тела (вес тела в килограммах поделить на рост в метрах, возведенный в квадрат) находится в диапазоне между 18 и 20, мужчина испытывает инстинктивное половое влечение. Мужскому идеалу соответствуют те, у кого ИМТ — 18,09. Кстати, большинство моделей до этих параметров по большей части не дотягивает.
Полную версию материала читайте на сайте «СПИД-инфо»
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//В мире
Мнение эксперта: новое правительство Латвии долго «не протянет»
//В мире
//Общество
В США обсуждается возможность удобрять землю человеческими останками
//Общество
Геноцид пенсионеров со стороны мобильных операторов
//Новости МирТесен
//Наука
//Общество
//Новости партнеров
//Общество
В Москве в общежитии МГСУ драку устроили студенты-иностранцы
//Общество
Бандит попытался ограбить финучреждение, но струсил, услышав вопли кассира
//В мире
Обвиняемый в убийстве охранника Порошенко рассказал почему это сделал
//Общество
//Новости СМИ2
//Армия
К юбилею РВСН выпустят серии почтовых марок и юбилейных монет
//Общество
Генетические сведения россиян предложили приравнять к персональным данным
//Общество
Аршавин снова холост: футболист развёлся со своей второй супругой
//Общество
Делу время, а потехе час: жители каких стран работают больше, чем россияне?
//Политика
Чем строительство стены на границе с Мексикой обернулось для США?
//Наука
Человек не может быть потомком обезьяны. Кто осмелился противоречить Дарвину?
//Общество
//В мире
//Культура
//Общество
//В мире
Латвия: нового правительства нет, президент теряет доверие и уходит в отпуск
//Политика
//В мире
Вместо изматывающей гонки вооружения РФ достаточно начистить всего одну ракету