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Математика помогла рассчитать идеальные пропорции женского тела

5 января 2019, 21:11 [ «Аргументы Недели» ]

Математика помогла рассчитать идеальные пропорции женского тела
фото; pixabay.com

Научные работники, применив математические методы, рассчитали идеальные пропорции женского тела. Слабый пол худеет и исправляет форму груди исходя лишь из собственных представлений о прекрасном. У мужчин, как показывает практика, идеалы красоты другие.

Мужчина визуально оценивает у женщины не только бедра и талию, но соотношение роста и веса. Как показывают научные эксперименты, если ИМТ — индекс массы тела (вес тела в килограммах поделить на рост в метрах, возведенный в квадрат) находится в диапазоне между 18 и 20, мужчина испытывает инстинктивное половое влечение. Мужскому идеалу соответствуют те, у кого ИМТ — 18,09. Кстати, большинство моделей до этих параметров по большей части не дотягивает.

Полную версию материала читайте на сайте «СПИД-инфо»

 

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