Для каждого человека критерии счастья, как правило, различны. А уж в национальных масштабах и подавно. Статистика утверждает, что градус счастья россиян растет. Но что кроется за этими данными?

Согласно социологическому исследованию "Левада-центра", проведенному осенью 2018 года и опубликованному в минувшем декабре, россиян можно поздравить: счастливых людей в стране насчитывается аж 74 процента.

Но в чем же заключается это "русское счастье"? На Западе счастье зависит от здоровья, богатства, жизненной активности, на Востоке - от ситуации в стране, семье, коллективе. А у России - везде "особый путь"...