Врач рассказала, какой образ жизни надо вести в новогодние праздники

Кандидат медицинских наук, главный врач госпиталя для ветеранов войн №2 департамента здравоохранения Москвы Вера Шастина рассказала, какой образ жизни следует вести в новогодние праздники.

Эксперт утверждает, что для безболезненного выхода из длительных каникул нужно проводить праздничные дни ативно и насыщенно. Шастина отметила, что гражданам следует соблюдать режим сна, а также постепенно налаживать свой рацион, отказываться от бутербродов и тортов, заменяя их на овощи и фрукты.