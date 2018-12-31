Зачем мы встречаем Новый год по китайскому календарю?

Астрологи взахлёб говорят о предстоящем 2019 годе Свиньи. Диетологи, нумерологи и конспирологи предупреждают, чтобы на столе не было ни свинины, ни колбасы, ни всего того, что может обидеть это благородное животное. Но почему-то мы забыли, что по славянскому календарю наступает год Парящего орла.



Ор - это свет, он несёт большие перемены, надеемся, что к лучшему. Уж очень устали мы от этих войн и кризисов. А год свиньи пусть встречают китайцы. У нас есть русский Дед Мороз со Снегурочкой, а не Санта-Клаус или Йоло-Пуки. Многовековые русские традиции почему-то так быстро вытесняют китайские, американские, которые пришли вслед за ширпотребом.



Несмотря на наше глубокое уважение к другим народам мира и их фольклору, встречать мы всё-таки будем наш, русский, 2019-й год, год Парящего орла! С новым годом!



