//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//самое читаемое

1

Актер Гуськов рассказал об истинном отношении украинцев к россиянам
2

Актер из "Бригады" считает сериал "преступлением" против России
3

В ополчении ЛНР придумали способ сделать невозможной «русско-украинскую войну»
4

Власти Украины запретили еще 2 российских фильма и один сериал
5

В жилом доме в Магнитогорске произошел взрыв газа, есть погибшие

//Общество 13+

Ганапольский предрек мгновенное исчезновение Крымского моста в случае войны

31 декабря 2018, 19:41 [ «Аргументы Недели» ]

Ганапольский предрек мгновенное исчезновение Крымского моста в случае войны
an-crimea.ru

Известный журналист, работающий сейчас в Украине, в эфире российской радиостанции высказал крайне провокационную позицию, пишут «Аргументы недели-Крым».

Матвей ГАНАПОЛЬСКИЙ, в эфире радио «Эхо Москвы» в ходе итоговой еженедельной программы постоянным участником он является, очень жестко резюмировал итоги опроса, в ходе которого большинство слушателей сказали, что считают 2019 год годом начала войны между Россией и Украиной.

ГАНАПОЛЬСКИЙ предостерег Россию от подобного шага, предупредив, что это повлечет мгновенное исчезновение моста через Керченский пролив.

«Судьба Крымского моста будет решена в первые дни. С него начнут», - сказал ГАНАПОЛЬСКИЙ.

Напомним, что 25 ноября 2018 года три корабля вооруженных сил Украины совершили провокацию в Керченском проливе, намереваясь пройти под мостом без получения необходимых разрешений, в результате чего были задержаны силовым образом.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ГБ

//Новости СМИ2

//Общество

Зачем мы встречаем Новый год по китайскому календарю?

Зачем мы встречаем Новый год по китайскому календарю?

Астрологи взахлёб говорят о предстоящем 2019 годе Свиньи. Диетологи, нумерологи и конспирологи предупреждают, чтобы на столе не было ни свинины, ни колбасы, ни всего того, что может обидеть это благородное животное. Но почему-то мы забыли, что по славянскому календарю наступает год Парящего орла.

//Происшествия

Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших в Магнитогорске

Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших в Магнитогорске

Днем в понедельник, 31 декабря, российский премьер-министр Дмитрий Медведев выразил соболезнования родственникам и близким погибших в ходе взрыва бытового газа в жилом доме в Магнитогорске.

//В мире

В Раде сравнили рацион украинцев с питанием в блокадном Ленинграде

В Раде сравнили рацион украинцев с питанием в блокадном Ленинграде

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович сравнил рацион украинцев с питанием жителей блокадного Ленинграда. По словам политика, Киев жертвует здоровьем граждан, чтобы получить очередной транш МВФ.

//Общество

В России законно увеличен срок временного пребывания украинцев из ДНР и ЛНР

В России законно увеличен срок временного пребывания украинцев из ДНР и ЛНР

В России до 180 суток увеличен срок временного пребывания украинцев, постоянно проживающих в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины.

//Общество

Список продуктов, которые не подходят для закуски алкоголя

Список продуктов, которые не подходят для закуски алкоголя

В ближайшие часы россияне начнут отмечать Новый год. Далеко не все могут отказаться от алкогольных напитков в новогоднюю ночь. Самое распространенное заболевание, которое диагностируют бригады "скорой" - панкреатит.

//Новости МирТесен



//В мире

Порошенко опубликовал поздравление с Новым годом в Тwitter и его раскритиковали

Порошенко опубликовал поздравление с Новым годом в Тwitter и его раскритиковали

Президент Украины Петр Порошенко стал как президент США Дональд Трамп, частенько общаться в соцсетях. В Тwitter он поздравил украинский народ с Новым годом. Но его поздравление многие граждане Украины не оценили.

//Расследования

Подозреваемый в убийстве попутчик Ирины Ахматовой дал признательные показания

Подозреваемый в убийстве попутчик Ирины Ахматовой дал признательные показания

Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве директора Burger King Ирины Ахматовой, признался в совершении преступления. 39-летнего мужчину зовут Виталий. Он из Ярославля. Убийство спланировал.

//Шоу-бизнес

Алиса Салтыкова перепела песню - хит, исполняемый ее мамой Ириной Салтыковой

Алиса Салтыкова перепела песню - хит, исполняемый ее мамой Ириной Салтыковой

Певица Ирина Салтыкова постоянно восхищается своей дочерью Алисой и выкладывает видео в Инстаграм. Алиса Салтыкова получила высшее образование в Англии, но недавно вернулась в Россию.

//Шоу-бизнес

Анжелика Варум и Леонид Агутин проведут новогоднюю ночь не вместе

Анжелика Варум и Леонид Агутин проведут новогоднюю ночь не вместе

Музыкант Леонид Агутин и его супруга певица Анжелика Варум проведут новогоднюю ночь не вместе. Агутину предстоят выступления. Анжелика отдохнет в одиночестве, с кошкой.

//Общество

Ганапольский предрек мгновенное исчезновение Крымского моста в случае войны

Ганапольский предрек мгновенное исчезновение Крымского моста в случае войны

Известный журналист, работающий сейчас в Украине, в эфире российской радиостанции высказал крайне провокационную позицию.

//Общество

В списке людей, которые могут оставаться под завалами в Магнитогорске, есть дети

В списке людей, которые могут оставаться под завалами в Магнитогорске, есть дети

Пропавшими после взрыва газа в доме Магнитогорска числятся 35 человек, в том числе семеро детей. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский уточнил, что среди них - семь детей.

//Новости партнеров

//Общество

Найдено тело девушки, убитой попутчиком, найденным через BlaBlaCar

Найдено тело девушки, убитой попутчиком, найденным через BlaBlaCar

В Серпуховском районе Московской области найдено тело 29-летней девушки, директора Burger King Ирины Ахматовой пропавшей по пути в Тулу, после того как она взяла с собой попутчика.

//Шоу-бизнес

Алена Апина и Таня Иванова восхитили публику в мини-шортах и ботфортах

Алена Апина и Таня Иванова восхитили публику в мини-шортах и ботфортах

Певицы Алена Апина и Татьяна Иванова работали вместе в группе "Комбинация" и недавное "зажгли" на концерте. Поклонники восхищены, как выглядели звезды 90-х в мини-шортиках и высокий сапогах - ботфортах.

//Общество

Датчики в стене между Украиной и Россией настроены на движение и вибрацию

Датчики в стене между Украиной и Россией настроены на движение и вибрацию

Конструкция, высотой 2 метра 10 сантиметров была возведена в рекордный срок, а технические объекты прослужат 30 лет.

//Общество

Путин поручил создать правкомиссию по ликвидации последствий ЧП на Урале

Путин поручил создать правкомиссию по ликвидации последствий ЧП на Урале

Президент РФ Владимир Путин по прибытии в Магнитогорск в штабе МЧС на месте трагедии провёл оперативное совещание. Он поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий взрыва газа в доме.

//Расследования

Под завалами дома в Магнитогорске могут находиться десятки людей

Под завалами дома в Магнитогорске могут находиться десятки людей

Под завалами дома в Магнитогорске, в котором 31 декабря ранним утром произошел взрыв бытового газа, могут находиться десятки людей. Пока неизвестна судьба 38 человек, прописанных в разрушенных взрывом квартирах.

//Общество

Владимир Путин вылетел в Магнитогорск

Владимир Путин вылетел в Магнитогорск

Президент РФ Владимир Путин срочно вылетел в Магнитогорск, в котором 31 декабря утром в жилом доме произошел взрыв газа. Глава государства у вылетел к месту трагедии из Сочи, сообщает «URA.RU».

//Происшествия

В Госдуме высказались насчет задержания в Москве гражданина США

В Госдуме высказались насчет задержания в Москве гражданина США

Днем в понедельник, 31 декабря, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный прокомментировал задержание в Москве гражданина Соединенных Штатов Америки.

//Происшествия

Один из пострадавших в Магнитогорске находится в крайне тяжелом состоянии

Один из пострадавших в Магнитогорске находится в крайне тяжелом состоянии

В понедельник, 31 декабря, из Магнитогорская пришла очередная неутешительная новость. Согласно последней информации, один пострадавший при взрыве газа в жилом доме находится в крайне тяжелом состоянии.

//Новости СМИ2

//В мире

Порошенко: 2018 был годом "больших испытаний и побед"

Порошенко: 2018 был годом "больших испытаний и побед"

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 31 декабря, подвел итоги уходящего года. По словам политика, это был год не только "больших испытаний", но также "больших достижений и побед".

//Сможем вместе

Тимофей Кургин: Главное, то, что оставишь после себя

Тимофей Кургин: Главное, то, что оставишь после себя

Сегодня мы расскажем о деятельности благотворительного фонда «Русский лес» из Иркутска. Как фонду из Сибири удаётся проводить мероприятия мирового уровня? Как они привлекают звёзд мирового масштаба на свои ивенты?

//Происшествия

В сети опубликовано видео взрыва в жилом доме в Магнитогорске

В сети опубликовано видео взрыва в жилом доме в Магнитогорске

Днем в понедельник, 31 декабря, в сети появилась видеозапись, на которой запечатлен момент взрыва бытового газа в жилом доме в Магнитогорске. Ролик, о котором идет речь, длится всего четыре секунды.

//Общество

Британский посол поздравил россиян с Новым годом на русском языке

Британский посол поздравил россиян с Новым годом на русском языке

Посол Британии в России Лори Бристоу поздравил граждан РФ с наступающим Новым годом на русском языке. Дипломат пообещал превратить "вызовы" в отношениях двух стран в возможности для укрепления связей.

//Общество

В Москве на первый день нового года объявили "желтый" уровень погодной опасности

В Москве на первый день нового года объявили "желтый" уровень погодной опасности

На первый день нового года в Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности. Соответствующую информацию утром в понедельник, 31 декабря, предоставили специалисты Гидрометцентра.

//Общество

В Крыму в торговых центрах - аншлаг

В Крыму в торговых центрах - аншлаг

Предпраздничная суета – необходимость закончить приготовления к самому яркому празднику года – закономерно приводит к бытовым сложностям.

//Наука

Китайские ученые назвали лучшее средство от похмелья

Китайские ученые назвали лучшее средство от похмелья

Китайские ученые назвали лучшее средство для борьбы с похмельем. Нестандартный эксперимент, согласно последней информации источников, проводили научные сотрудники Университета Сунь Ятсена.

//Шоу-бизнес

Лиза и Гарри Галкины попросили Деда Мороза, чтобы не было войн и вранья

Лиза и Гарри Галкины попросили Деда Мороза, чтобы не было войн и вранья

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина направили свое самое главное пожелание Деду Морозу. Лиза и Гарри Галкины попросили главного волшебника нашей страны, чтобы в мире не было войн и вранья.

//Общество

Испытания новейшего танка "Армата" начнутся в будущем году

Испытания новейшего танка "Армата" начнутся в будущем году

В Минобороны в понедельник, 31 декабря, сообщили, что в 2019 году начнутся испытания новейшего российского танка Т-14 "Армата". Эта машина является единственным в мире танком послевоенного поколения.

//Происшествия

Количество погибших при взрыве газа в Магнитогорске увеличилось до четырех

Количество погибших при взрыве газа в Магнитогорске увеличилось до четырех

Утром в понедельник, 31 декабря, поступили неутешительные новости из Магнитогорска. Согласно последней информации, количество погибших в ходе взрыва бытового газа в жилом доме возросло до четырех.

//Происшествия

В Москве за шпионаж задержали гражданина США

В Москве за шпионаж задержали гражданина США

В Москве в ходе проведения шпионской акции был задержан гражданин США Пол Уилан. Центр общественных связей ФСБ РФ в понедельник отметил, что по факту случившегося уже возбудили уголовное дело.

//Общество

В Крыму назвали открывшийся участок трассы "Таврида" настоящей "дорогой жизни"

В Крыму назвали открывшийся участок трассы "Таврида" настоящей "дорогой жизни"

Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара утром в понедельник, 31 декабря, оценил открытие движения на 85-километровом участке первой очереди федеральной трассы "Таврида".

//Наука

Ученые рассказали, как не набрать вес на новогодних каникулах

Ученые рассказали, как не набрать вес на новогодних каникулах

Ученые из Великобритании рассказали, как не набрать вес во время длительных новогодних праздников. Оказалось, что существует несколько приемов, которые позволят сохранить фигуру после обильных трапез.

//В мире

В Госдуме считают решение США вывести войска из Сирии логичным

В Госдуме считают решение США вывести войска из Сирии логичным

Член комитета Государственной Думы по международным делам Антон Морозов считает решение властей США вывести свои войска из Сирии логичным. Соответствующая информация появилась в СМИ на днях.

//Происшествия

После обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске объявили режим ЧС

После обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске объявили режим ЧС

После обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске Челябинской области был введен режим ЧС. Соответствующую информацию в понедельник утром предоставил пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин.

//Шоу-бизнес

Ксения Алферова заявила, что каждый год, 30 декабря, она с подругой ходит в баню

Ксения Алферова заявила, что каждый год, 30 декабря, она с подругой ходит в баню

Знаменитая российская актриса Ксения Алферова призналась, что каждый год, 30 декабря, она с подругой ходит в баню. Артистка отметила, что хотела бы посещать это заведение чаще, но график не позволяет.

//В мире

Меркель: Германии следует взять на себя больше ответственности

Меркель: Германии следует взять на себя больше ответственности

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в понедельник в рамках своего новогоднего обращения сделала важное заявление. По словам политика, Германии в 2019 году следует взять на себя больше ответственности.

//В мире

Эксперт оценил заявление властей США о необходимости оставить часть войск в САР

Эксперт оценил заявление властей США о необходимости оставить часть войск в САР

Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян оценил заявление властей США о необходимости оставить часть американских войск на территории Сирии.

//В мире

В США лев выбрался из вольера и убил молодую девушку

В США лев выбрался из вольера и убил молодую девушку

В США случился страшный инцидент с участием льва. Согласно последней информации осведомленных источников, хищник смог самостоятельно выбраться из своего вольера и растерзал молодую девушку.

//Происшествия

После взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске неизвестна судьба 79 человек

После взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске неизвестна судьба 79 человек

Утром в понедельник, 31 декабря, стало известно, что после взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске остается неизвестной судьба 79 человек. Информация о гибели трех граждан уже подтверждены.

//В мире

СМИ: Трамп принял решение замедлить вывод войск из Сирии

СМИ: Трамп принял решение замедлить вывод войск из Сирии

Американский сенатор Линдси Грэм утром в понедельник, 31 декабря, заявил, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп принял решение замедлить вывод войск страны с территории Сирии.

//Общество

Ушел из жизни замглавы Минтранса РФ

Ушел из жизни замглавы Минтранса РФ

В минувшее воскресенье, 30 декабря, ушел из жизни заместитель министра транспорта РФ Сергей Аристов. Согласно последней информации, политик скончался в возрасте 63 лет после тяжелой болезни.

//Происшествия

В жилом доме в Магнитогорске произошел взрыв газа, есть погибшие

В жилом доме в Магнитогорске произошел взрыв газа, есть погибшие

Утром в понедельник, 31 декабря, в жилом доме в Магнитогорске произошел взрыв бытового газа. В результате случившегося погибли три человека, обрушился один из подъездов и были повреждены 48 квартир.

//Общество

Спецрейс доставил тридцать детей из Ирака в Россию

Спецрейс доставил тридцать детей из Ирака в Россию

В московском аэропорту Жуковский приземлился Ил-76, доставивший спецрейсом в Россию тридцать детей из Ирака, чьих матерей иракские власти обвиняют в пособничестве террористическим группировкам.

//В мире

ДНР: украинские силовики ведут авиаразведку в районе Горловки

ДНР: украинские силовики ведут авиаразведку в районе Горловки

Украинские силовики ведут авиаразведку в районе Горловки. Об этом сообщил руководитель пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

//Общество

Астрологи рассказали, какие сферы жизни будут успешными в год Свиньи

Астрологи рассказали, какие сферы жизни будут успешными в год Свиньи

Символом наступающего Нового года является Желтая Земляная Свинья (или Кабан, кому как больше нравится). Астрологи рассказали, успех в каких сферах жизни сулит нам наступающий 2019 год.

//Общество

Побережье острова Итуруп завалило селедкой иваси

Побережье острова Итуруп завалило селедкой иваси

На курильском острове Итуруп произошел массовый выброс сельди иваси на берег. Местные жители запечатлели побережье острова, усыпанное десятками тысяч блестящих, серебристых тушек селедки.

//Шоу-бизнес

Возлюбленная Евгения Петросяна мечтает родить ребенка

Возлюбленная Евгения Петросяна мечтает родить ребенка

Из интервью Татьяны Брухуновой стало известно, что она неравнодушно относится к юмористу, своему директору Евгению Петросяну. 30-летняя Татьяна очень мечтает быть мамой и уверена - родит ребенка.

//Общество

Актер Гуськов рассказал об истинном отношении украинцев к россиянам

Актер Гуськов рассказал об истинном отношении украинцев к россиянам

Жители западной части Украины всегда испытывали неприязнь к россиянам и никогда не скрывали своих резких антироссийских настроений, заявил народный артист Российской Федерации Алексей Гуськов.

//В мире

Лукашенко в поздравлении Путину заявил о состоявшемся союзе Беларуси и России

Лукашенко в поздравлении Путину заявил о состоявшемся союзе Беларуси и России

Президент Беларуси Александр Лукашенко в поздравлении президента Владимиру Путину с Новым годом и Рождеством заявил, что союз белорусского и российского народов состоялся.

//Общество

В Евпатории близ Черноморского шоссе автослесаря придавило грузовой машиной

В Евпатории близ Черноморского шоссе автослесаря придавило грузовой машиной

В Евпатории близ Черноморского шоссе автослесаря придавило грузовой машиной. Авто съехало с подпорок и зажало ремонтника кабиной.

//В мире

Евродепутат Андрей Мамыкин: Латвия ржавого гвоздя не получит от России

Евродепутат Андрей Мамыкин: Латвия ржавого гвоздя не получит от России

Тема отношений между Латвией и Россией, похоже, будет «вечной»: уходящий год не принес особого потепления. Взаимные упреки, извечный вопрос о «советской оккупации». Право слово, устать от таких «бесед» можно. Когда же наступят добрые соседские отношения? Когда можно будет вздохнуть спокойно?

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры