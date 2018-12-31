Ганапольский предрек мгновенное исчезновение Крымского моста в случае войны

Известный журналист, работающий сейчас в Украине, в эфире российской радиостанции высказал крайне провокационную позицию, пишут «Аргументы недели-Крым».

Матвей ГАНАПОЛЬСКИЙ, в эфире радио «Эхо Москвы» в ходе итоговой еженедельной программы постоянным участником он является, очень жестко резюмировал итоги опроса, в ходе которого большинство слушателей сказали, что считают 2019 год годом начала войны между Россией и Украиной.

ГАНАПОЛЬСКИЙ предостерег Россию от подобного шага, предупредив, что это повлечет мгновенное исчезновение моста через Керченский пролив.

«Судьба Крымского моста будет решена в первые дни. С него начнут», - сказал ГАНАПОЛЬСКИЙ.

Напомним, что 25 ноября 2018 года три корабля вооруженных сил Украины совершили провокацию в Керченском проливе, намереваясь пройти под мостом без получения необходимых разрешений, в результате чего были задержаны силовым образом.