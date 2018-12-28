В Севастополе задержали «черных копателей», проводивших раскопки без каких-либо разрешительных документов. У них обнаружили и изъяли уникальный древний сосуд, возраст которого насчитывает более двух тысяч лет, пишут «Аргументы недели-Крым», пишут «Аргументы недели-Крым».

Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета РФ по Севастополю, личности «черных копателей» уже установили. Ими оказались двое местных жителей. Раскопки мужчины проводили около села Верхнесадового. В результате поиска археологических предметов они добыли из земли и присвоили себе сосуд – ойнохою краснолаковую.

По оценкам специалистов музея-заповедника «Херсонес Таврический», кувшин является ценным археологическим предметом. Минимальный возраст его возникновения варьируется от 1800 до 1900 лет.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело. Сосуд был передан в фонд музея-заповедника «Херсонес Таврический». Дальнейшие следственные действия с уникальной находкой проводились непосредственно на территории хранилища, в присутствии сотрудников музея.