//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Анастасия Волочкова объяснила, почему никому не показывает нового возлюбленного
- Кинокритик объяснил, почему Трамп не позволит Кевину Спейси вернуться на экраны
- Лолита объяснила свое высказывание об "украинском Крыме"
- СМИ: Марат Башаров избил жену и сломал ей нос
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
«Кому на Руси жить хорошо?». Фильм-расследование Андрея Караулова о Полонском
27 декабря 2018, 17:45 [ «Аргументы Недели» ]
Журналист Андрей Караулов опубликовал фильм-расследование «Кому на Руси жить хорошо? И что делать?». В фильме, посвященном бизнесмену Сергею Полонскому, раскрываются подробности попытки рейдерского захвата компании «ФЦСР Инвест», застройщика знаменитой Кутузовской мили.
Генеральный директор «ФЦСР Инвест» Максим Кретов предположил в разговоре с Карауловым, что к противоправным действиям причастны бывшие партнеры Полонского. Это Михаил Черкасов и Зоя Галеева. В отношении последней неоднократно возбуждались уголовные дела по фактам рейдерства.
Фильм, первый из серии о Сергее Полонском, вызвал большой общественный интерес. «Даже из Камбоджи идут звонки. Надолго Камбоджа запомнит Полонского! Тюрьма – особенно», - отметил на своей странице в Facebook Андрей Караулов.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//Армия
//В мире
Советник Порошенко: взята под контроль почти вся "серая зона" в Донбассе
//В мире
Анкара убеждает Москву, что не допустит США к изучению ЗРС С-400
//Хайтек
Хакеры в 2019 году атакуют объекты критической инфраструктуры
//Новости МирТесен
//Наука
Илон Маск показал, на чём будут летать на Марс в ближайшем будущем
//В мире
//Новости партнеров
//Политика
Украинская сторона передала РФ тело погибшего в плену российского добровольца
Немецкие СМИ назвали виновных в ЧП с самолетом Ангелы Меркель
//Общество
Верховный суд Республики Крым оставил под стражей всех 20 украинских моряков
//Общество
//В мире
Новое космическое агентство Саудовской Аравии возглавит сын короля
//Новости СМИ2
//Здоровье
//В мире
Власти Италии планируют объявить режим ЧП из-за землетрясения на Сицилии
//Общество
О последствиях приёма антибиотиков для организма рассказали американские ученые
//В мире
Макгрегор напоил посетителей паба в Дублине на 4 тысячи евро
//live
«Элиту надо лишать возможности шиковать за счет граждан страны!»
//Авто
//Наука
//Общество
Клондайк. Как Росимущество распоряжается конфискованным имуществом
//В мире
Киевский политолог объяснил роль Украины в борьбе властей Америки с Россией
//Общество
Военный эксперт: Российское оружие лучшее в мире, однако его мало
//В мире
В Верховной раде рассказали о причинах снижения преступности на Украине
Кинокритик объяснил, почему Трамп не позволит Кевину Спейси вернуться на экраны
//Криминал
Пенсионерка, убившая и расчленившая сына, отделалась ограничением свободы
Боевую гранату взорвал мужчина на территории торговой базы в Хабаровске
//В мире
Армия ЛНР обнародовала на видео подробности плана ВСУ по вторжению в республику
//Здоровье
//Общество
В Госдуме оценили идею внести изменения в российский паспорт