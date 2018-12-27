Журналист Андрей Караулов опубликовал фильм-расследование «Кому на Руси жить хорошо? И что делать?». В фильме, посвященном бизнесмену Сергею Полонскому, раскрываются подробности попытки рейдерского захвата компании «ФЦСР Инвест», застройщика знаменитой Кутузовской мили.

Генеральный директор «ФЦСР Инвест» Максим Кретов предположил в разговоре с Карауловым, что к противоправным действиям причастны бывшие партнеры Полонского. Это Михаил Черкасов и Зоя Галеева. В отношении последней неоднократно возбуждались уголовные дела по фактам рейдерства.

Фильм, первый из серии о Сергее Полонском, вызвал большой общественный интерес. «Даже из Камбоджи идут звонки. Надолго Камбоджа запомнит Полонского! Тюрьма – особенно», - отметил на своей странице в Facebook Андрей Караулов.