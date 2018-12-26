На сколько лет США отстали от России в модернизации ядерного оружия

Главному редактору еженедельника «Аргументы недели» отвечает академик РАН, Генеральный конструктор института «Теплотехника» и создатель ракет «Булава» и «Тополь» Юрий Соломонов.

- Приняв на вооружение несколько модифицированную систему по сравнению с той, что была в Советском Союзе, мы создали новое поколение наземных и морских стратегических ядерных сил, которые минимизировали затраты на их создание благодаря унификации. За последние 10-15 лет мы ушли далеко. С точки зрения своих и тактико-технических характеристик, и характеристик, которые вытекают из условий боевого применения по сравнению с западными аналогами.

Это, чем мы сегодня обладаем по сравнению с американскими аналогами - с точки зрения инвариантности к меняющимся внешним условиям. Ну, например, это появление более совершенных систем ракетной обороны. Например, нанесение ответного удара в более жестоких условиях упреждающего удара, живучести, сохранение средств боевого управления и связи в критических ситуациях неожиданной агрессии и т.д. Значит, все это создало наш приоритет. Действительно, имеет место опережение американцев минимум на 10-15 лет. Это не значит, что они этого не сделают. Если займутся, лет через 10-15 сделают то же самое.

-Кто дышит нам в спину? Нам и американцам? Я имею в виду членов ядерного клуба.

Никто. С точки зрения возможности нашего стратегического ядерного потенциала далеко впереди. Это не хвальба. Это объективно.

Если будут вкладываться средства, пройдет какое-то время, и они сделают то же самое, но время пройдет более значительное. Пройдет 10-15 лет. Будут вкладывать больше денег, пройдет не 15 лет, а меньше.

Но до тех идей, которые нами уже реализованы, пионерских идей в реальном случае, кое до чего они додуматься не смогут. Или украдут. А реализовать их а производстве в современном мире не представляет труда.