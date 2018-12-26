В Москве штрафы за неоплату парковки увеличены до пяти тысяч рублей. Мосгордума приняла закон, предусматривающий увеличение штрафа за неоплату парковки в столице вдвое — с 2,5 тысяч рублей до пяти тысяч рублей. В Москве начали действовать новые тарифы на парковку авто

Председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Татьяна Портнова пояснила, что сейчас размер штрафа несоразмерен стоимости стоянки на открытых парковках, которая составляет от тысячи до семи тысяч рублей за сутки, - передают сегодня информагентства.

В Москве с субботы, 15 декабря, начали действовать новые правила платной парковки. На самых загруженных улицах с 8 до 21 часа ввели новый тариф и отменили бесплатную стоянку по воскресеньям.