Хабаровский метеорит на Бурейской ГЭС назвали оползнем

Специалист по связям с общественностью Бурейской ГЭС Ярослав Коршунов заявил, что сейсмические станции не зафиксировали крупных толчков или взрывов, свидетельствующих о падении метеорита в Хабаровском крае. Опубликовано видео с места падения метеорита под Хабаровском

Он отметил, что станции в районе не обнаруживали каких-либо аномальных явлений, в том числе крупных толчков или взрывов, которые бы сопровождали удар небесного тела о земную кору, передает РИА Новости.

Гидроэнергетики также заявляют, что снижение притока воды в водохранилище Бурейской ГЭС связано не с падением метеорита, как предположили многие сторонники данной теории, а со сходом оползня.

Ранее АН сообщали, что в Верхнебуреинском районе частично обрушившаяся сопка перекрыла русло реки Бурея. Когда и каким образом это произошло, пока не установлено. На место отправились научные экспедиции.