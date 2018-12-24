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Хабаровский метеорит на Бурейской ГЭС назвали оползнем

24 декабря 2018, 18:19 [ «Аргументы Недели» ]

Хабаровский метеорит на Бурейской ГЭС назвали оползнем
pixabay.com

Специалист по связям с общественностью Бурейской ГЭС Ярослав Коршунов заявил, что сейсмические станции не зафиксировали крупных толчков или взрывов, свидетельствующих о падении метеорита в Хабаровском крае. 

Опубликовано видео с места падения метеорита под Хабаровском

Опубликовано видео с места падения метеорита под Хабаровском

Он отметил, что станции в районе не обнаруживали каких-либо аномальных явлений, в том числе крупных толчков или взрывов, которые бы сопровождали удар небесного тела о земную кору, передает РИА Новости.

Гидроэнергетики также заявляют, что снижение притока воды в водохранилище Бурейской ГЭС связано не с падением метеорита, как предположили многие сторонники данной теории, а со сходом оползня.

Ранее АН сообщали, что в Верхнебуреинском районе частично обрушившаяся сопка перекрыла русло реки Бурея. Когда и каким образом это произошло, пока не установлено. На место отправились научные экспедиции.

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