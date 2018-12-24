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Озвучен предполагаемый ответ Москвы в случае вторжения ВСУ на территорию России

24 декабря 2018, 11:12 [ «Аргументы Недели» ]

Озвучен предполагаемый ответ Москвы в случае вторжения ВСУ на территорию России
фото: globallookpress.com

Российский военный эксперт Игорь Коротченко рассказал, какова будет реакция Москвы, если украинский президент Петр Порошенко отдаст приказ своей армии напасть на РФ. Соответствующее заявление аналитик сделал в телевизионном эфире.

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Несколько дней назад в парламент соседнего государства внесли законопроект, который предусматривает объявление войны России. В случае одобрения данного документа Москва будет наблюдать за последующим развитием событий, отметил Коротченко.

По словам эксперта, если Петр Порошенко отдаст приказ Вооруженным силам Украины о наступлении, РФ ударит дистанционным высокоточным оружием по армейским группировкам, нарушившим государственную границу. Также будут уничтожены штабы ВСУ и резиденция Порошенко, заявил Игорь Коротченко на одной из общественно-политических программ канала «Россия-1».

 

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