Озвучен предполагаемый ответ Москвы в случае вторжения ВСУ на территорию России

Российский военный эксперт Игорь Коротченко рассказал, какова будет реакция Москвы, если украинский президент Петр Порошенко отдаст приказ своей армии напасть на РФ. Соответствующее заявление аналитик сделал в телевизионном эфире.

Несколько дней назад в парламент соседнего государства внесли законопроект, который предусматривает объявление войны России. В случае одобрения данного документа Москва будет наблюдать за последующим развитием событий, отметил Коротченко.

По словам эксперта, если Петр Порошенко отдаст приказ Вооруженным силам Украины о наступлении, РФ ударит дистанционным высокоточным оружием по армейским группировкам, нарушившим государственную границу. Также будут уничтожены штабы ВСУ и резиденция Порошенко, заявил Игорь Коротченко на одной из общественно-политических программ канала «Россия-1».