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Министерство статистической правды станет оптимистичней?
23 декабря 2018, 23:40 [«Аргументы Недели», Александр ГРИГОРЬЕВ ]
Как стало известно «Аргументам недели», уже в понедельник или вторник в Росстате появится новое начальство.
Руководитель Федеральной службы государственной статистики Александр Суринов покидает свой пост. На его место придет новый человек, предположительно, из администрации Самарской области.
В понедельник его планируют представить коллективу Росстата. Как говорят сами сотрудники ведомства, ни фамилии, ни образования нового руководителя им не сообщили. «Просто сказали, что ранее он не имел никакого отношения к статистике. Толи юрист, толи экономист широкого профиля», - пошутил сотрудник ведомства.
Как говорят источники «АН», Суринов был против вливания своего ведомства в Минэкономразвития и своего мнения никогда не скрывал. С другой стороны, министр Орешкин был крайне недоволен показателями роста российский экономики, которые показывал Росстат. «Он постоянно требовал быть более оптимистичными. Суринов же как профессионал и ученый, играя по их правилам, все-таки старался не заплывать за буйки здравого смысла. Вероятно, просто устал», - говорит его подчиненный.
По мнению всех собеседников «АН», «новый руководитель наверняка будет более оптимистичным. И будет показывать только ту статистику, какая требуется».
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