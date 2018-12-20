Эксперт: Переаттестация водителей - бессмысленная идея

Глава ГИБДД Михаил Черников сообщил, что необходимы повторные экзамены на знание правил дорожного движения (ПДД) для всех россиян при замене водительского удостоверения, сообщает «Коммерсантъ».

«Представители и эксперты Гильдии автошкол обсуждали вопрос, предложенный рядом образовательных организаций о пересдаче экзаменов по правилам дорожного движения (ПДД) при обмене водительских удостоверений через 10 лет. Конечно, теория в течение 5-10 лет теряет свой смысл», — рассказал эксперт Сергей Лобарев.



По его мнению, переаттестация водителей - бессмысленная идея, пишет НСН.