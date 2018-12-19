Законопроект о защите животных принят в Госдуме

В Госдуме принят законопроект "Об ответственном обращении с животными". Его разработкой в правительстве занимались последние восемь лет. Новый законопроект вносит запрет на жестокое обращение с животными, т.е. такое, которое может привести к гибели, увечью или повреждению здоровья.

Сюда относят истязания голодом и жаждой, побои и нарушение требований к содержанию домашнего питомца. Отдельно регламентирована работа приютов для бездомных животных, - сообщает ТАСС.

Кроме того, законопроект предполагает составление перечня животных, которых запрещено содержать в домашних условиях. Отдельный список будет отведён потенциально опасным собакам. Таких домашних любимцев будет запрещено выгуливать без намордника и поводка.

Закон запрещает устраивать бои и натравливать животных друг на друга и на людей, а также запрещает контактные зоопарки и содержание животных в кафе и ресторанах.