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Компания Tele2 подарит клиентам 1 терабайт при покупке смартфонов Samsung

19 декабря 2018, 14:34 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Компания Tele2 подарит клиентам 1 терабайт при покупке смартфонов Samsung

До 15 января следующего года все покупатели 4G-смартфона Samsung в компании Tele2 автоматически получат 1 терабайт интернета.

Подарок можно использовать в течение года или по исчерпанию объема.

Добавим, что постоянное развитие сетей LTE и партнерство с едущими производителями смартфонов позволило компании запускать выгодные промоакции при покупке популярных моделей смартфонов и услуг связи в салонах Tele2.

Как добавил директор по продажам и развитию массового рынка Tele2 Игорь Майстренко, так абоненты компании могут оценить все возможности мобильного интернета Tele2, качество которого неоднократно подтверждали исследования Роскомназдора и независимых агентств.

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