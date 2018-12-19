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Компания Tele2 подарит клиентам 1 терабайт при покупке смартфонов Samsung
19 декабря 2018, 14:34 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
До 15 января следующего года все покупатели 4G-смартфона Samsung в компании Tele2 автоматически получат 1 терабайт интернета.
Подарок можно использовать в течение года или по исчерпанию объема.
Добавим, что постоянное развитие сетей LTE и партнерство с едущими производителями смартфонов позволило компании запускать выгодные промоакции при покупке популярных моделей смартфонов и услуг связи в салонах Tele2.
Как добавил директор по продажам и развитию массового рынка Tele2 Игорь Майстренко, так абоненты компании могут оценить все возможности мобильного интернета Tele2, качество которого неоднократно подтверждали исследования Роскомназдора и независимых агентств.
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