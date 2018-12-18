Колумнист радиостанции «Эхо Москвы» Юлия Латынина назвала Крым клоповником

Колумнист радиостанции «Эхо Москвы» уничижительно отозвалась о ситуации в Крыму, явно выдавая предполагаемое за действительное, пишут «Аргументы недели-Крым».

В эфире «Эхо Москвы» Юлия ЛАТЫНИНА отвечая на вопрос радиослушателя не намерена ли она посетить Крым, ответила: «Это место, где я в детстве жила, и там было прекрасно, сейчас превратился в клоповник».

ЛАТЫНИНА пояснила: «В клоповник он превратился, конечно, не при аннексии. Он превратился еще при Украине в клоповник».

По мнению ЛАТЫНИНОЙ вся крымская прибрежная зона застроена чудовищными зданиями. «Это место, в котором нет инфраструктуры для отдыха, в котором отдыхают только или те люди, у которых какая-то ностальгия, или те люди, которых привезли туда за бюджетные деньги …либо, естественно, те люди, которые просто уже нигде не могут отдыхать, потому что они в списках и так далее», - уверена колумнист «Эхо Москвы».

«Зачем нормальному человеку ехать в Крым я просто не представляю… Те люди, которые сейчас едут в Крым, они, видимо, считают, что полагается отдыхать среди бараков. Да нет, ребята, среди бараков и жить нельзя, а уж отдыхать – тем более», - заявила ЛАТЫНИНА.