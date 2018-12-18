Глава Минпросвета Васильева сообщила о нехватке учителей в школах

Министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева рассказала о нехватке педагогических кадров в российских школах. Глава Минпросвещения выступила на форуме Global education и привела данные - на 15 миллионов школьников приходится 1,5 миллиона учителей.

По словам Васильевой, педагогов мало. "У нас 15 миллионов школьников, в этом году было 15 миллионов 120 тысяч. Каждый день в школы ходит 1,5 миллиона наших педагогов, а в школе занято 2,2 миллиона человек вместе с нашими педагогами. Эта цифра, которая тоже не является достаточной", - цитирует РИА Новости министра Ольгу Васильеву.