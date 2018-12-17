Янис Юрканс – первый министр иностранных дел независимой Латвии (1990 – 1992гг.) Политическая судьба экс – главы МИД Латвии неоднозначна: в быту своей « популярности» Янис Юрканс был вхож в рабочие кабинеты Буша, Рейгана, Путина. Сегодня политик предпочитает отдыхать, но совершенно не исключает возможности, что могут настать такие времена, когда его опыт и знания понадобятся стране.

- Господин Юрканс, как вы оцениваете нынешнюю политическую ситуацию в Латвии?

- «Веселого» мало. Никогда не скрывал, что у нас создаются законы, которые «нравятся» жуликам. Да, политики разрабатывают и принимают такие законы. Почему? Государство легче всего обкрадывать…по закону. Это самая большая проблема! Есть и иная: в политику приходят далеко не профессионалы. Сегодня создается такое впечатление, что политиков набирают, простите, с улицы. И что же мы тогда ждем? Ничего хорошего не может получиться! Да, я не скрывал, что когда Латвия вступала в ЕС, то появилась надежда на гармонизацию законодательства: будет меньше «вариантов» для воровства. Но этого не произошло!

- Господин Юрканс, когда вас назначили на пост главы МИД, то с какой первой сложностью вы столкнулись?

- С назначением людей на дипломатические должности. Это был сложный вопрос. Мне пытались рекомендовать «своих» людей из партии « Народного Фронта», но я действовал по иному принципу: выбирал на роль дипломатов людей, которые владеют иностранными языками. Все просто: знают языки, много читают, склонны образовываться. Уже потом мы стали приглашать специалистов из ЕС, чтобы обучить их этикету, умению представлять свое государство на международной арене.

- Когда-то вы говорили, что «власть не слышит народ», но наступит время и « народ проснется». Это призыв к переменам?

- Сейчас сложно что-то менять: те, кто был способен на протесты, они уехали. Мы имеет то «лицо», которое заслужили. Мне часто бывает стыдно за Латвию. Стыдно за ее главу.

- Вы говорите о президенте Раймонде Вейонисе?

- Да. Я полагаю, что тем, кто за него голосовал, должно быть стыдно. До сих пор в стране ТОЛЬКО формируется правительство! У меня сложилось такое впечатление, что гос. Вейонис просто играет в «выборы кандидатов». Он предлагает эту должность всем партиям, которые представлены в Сейме. Для всех хочет быть хорош! А если у них не получается….Так это же не его «вина»! Ну, куда это годится?

- Как вы считаете, господин президент «пойдет» на второй срок? Выборы же главы правительства в 2019 году.

- Думаю, что готовят нового президента. А г-ну Вейонису нужно уже собирать свои пожитки.

- Вы встречались с президентом России? Общались с гос. Путиным? Какое впечатление на вас он произвел?

- Да, общался. Он очень интеллигентный человек, который прекрасно разбирается в ситуации, которая происходит в Латвии. Мне было легко с ним говорить. Кстати, он прекрасно отзывался о политике и, сейчас уже, экс-президента Вайре Фрейберге. Путин совершенно не отрицал, например, что живущие русскоязычные Латвии должны знать государственный язык. Человек, который все понимал и оценивал адекватно. Во времена моей работы в правительстве, у нас с Россией был медовый месяц.

- И куда все исчезло? Будни заели?

- Латвия повернулась спиной к России. И что из этого хорошего может получиться? С соседом ссориться нельзя. Более того, не думаю, что отношения в ближайшее время будут теплеть. Нет!

- В чем же причина?

- Я уже говорил вашим коллегам, что мы «достали» Россию и она нас может наказать! Например, если Россия введет санкции хотя бы в транзите, то Латвии станет совсем худо. И что тогда нам делать? Звонить Трампу?

- У нас часто в прессе, особенно, в латышской поднимается вопрос о войне России с Латвией. Действительно, этот вопрос актуален?

- Это вымыслы СМИ. Какая война? Россия никогда не будет воевать на своей территории.

- Простите? Возможно, я не правильно поняла, но Латвия – не территория России!

- Я о другом. Война всегда идет не только на одной территории. Вы полагаете, что Латвия сможет зайти на территорию России? Конечно, нет!

- Господин Юрканс, когда вы были главой МИД, то встречались и с гос. Бушем. Какое впечатление произвел на вас глава США?

- Дипломатичный. Создавалось такое впечатление, что он только и ждал меня в «гости». Все было осторожно, без лишних…возлияний… Дипломатично, осторожно. Человек он был умный и знающий.

- Что вас больше всего огорчает в нынешней политической ситуации в стране?

- Плохие отношения с Россией. Нынешний глава МИД усугубляет это положение. Г-н Ринкевич повернулся не тем местом к соседу… Но такова сегодняшняя политика Латвии. Я человек верующий, католик. И для меня вера – не пустой звук! Думаю, что Бог покинул Латвию. Помните, как начинается гимн нашего государства? «Боже, храни Латвию!» А за что ее хранить? В писаниях сказано, что все происходит согласно божественному плану. Сомневаюсь, что не любить ближнего – план Господа! Например, неграждане Латвии… Они же ближние! Зачем же так унижать их? Хотели их наказать? Не дали гражданства! Это нормально?

- Как вы считаете, решится вопрос с негражданами Латвии? Стабильность наступит?

- Где вы в Латвии нашли стабильность? Нет, думаю, что в ближайшее время этот вопрос не будет решен. Правительство не знает, как его решить. Когда вводили такой термин (негражданин), то были полны амбиций. Время прошло….И сейчас наши руководители стали, простите, в «позу»…А как из нее выйти – не знают!

- Благодарю за интервью нашему изданию «АН».

- Спасибо. Обращайтесь.



