В Подмосковье срубили кремлевскую новогоднюю елку

В Щелковском районе Подмосковья срубили 100-летнюю ель, которую вскоре установят на Соборной площади московского Кремля. В центр столицы хвойная красавица прибудет к среде будущей недели.

Высота ели составляет 27 метров, диаметр ствола - 60 сантиметров. Дерево было тщательнейшим образом отобрано среди десятков других претендентов специалистами по многим параметрам.

В ходе церемонии рубки прошли представления и новогодняя ярмарка. Также ель освятили представители РПЦ. Теперь красавицу аккуратно упакуют и на специальном автопоезде доставят в Кремль.

Как известно, Подмосковье является главным поставщиком новогодних деревьев для столицы. Елки доставляют на главную площадь страны с 2007 года (ранее их привозили из Великого Устюга).