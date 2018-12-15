Какой чай мы пьём из пакетиков?

15 декабря отмечается Международный день чая. И в этот день эксперты решили заглянуть в чайные пакетики, чтобы понять, если ли там чай вообще? Потребители же из этого опыта могут сделать выводы, как выбирать пакетированный чай.



Чай может содержать свинец, кадмий и ртуть, которые не выводятся из организма, а при накоплении провоцируют серьёзные заболевания, в том числе онкологические. Но это если чайное дерево росло вблизи источников этих химических элементов. На практике эксперты очень редко обнаруживают такие соединения в чае. Для элитных сортов собирают верхние листья чая, так как в нижних может оказаться фтор и другие элементы.



Второй засадой может быть влажность. Массовая доля влажности не должна превышать 10%, иначе в чае появятся плесень и грибок, которые не выявляются вне лабораторных условий. А это опять же вредно для здоровья. Слишком пересушенный чай тоже теряет свои полезные качества.



Важен также материал, из которого сделан пакетик. Для элитных сортов пакетики изготавливают из шёлка. Стоят такие чаи дорого. Хорошо себя зарекомендовали пакетики из нейлона. Они нейтральны и безопасны. Обычно их изготавливают в виде пирамидки. И уж совсем дешевые пакетики из бумаги, их специально пропитывают, чтобы не разваливались при заварке. Желательно, чтобы пакетики были прошиты, а не скреплены железной скрепкой, так как железо окисляется и при контакте с чаем изменяет его качество.



Если каждый пакетик чая упакован отдельно - это улучшает его способность сохраняться от влаги и плесени. Мнение экспертов разделилось и по поводу какой чай лучше - пакетированный или заварной. Одни считают, что хороший пакетированный удобнее и лучше сохраняется, другие находятся на стороне заварного чая.



