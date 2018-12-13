Госавтоинспекция России временно запретила изменять правила дорожного движения (ПДД). Детали введения моратория на внесение изменений в ПДД уточнил руководитель Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин.

По информации эксперта, "временный запрет на внесение изменений в ПДД касается только МВД", - передает ТАСС. Как отметил Митрошин, нельзя "гарантировать, что изменения не могут ввести Министерство транспорта или правительство не даст какое-то поручение".

На данный момент договоренности о моратории достигнуты между ГИБДД и МВД. "Но сами мы настроены на то, что сейчас пока эту деятельность немного приостановить", - сказал Митрошин и пояснил: "Никакие поправки мы инициировать не будем, потому что всех замучили и запутали. Мы ставим на паузу этот процесс".

Глава ГИБДД России Михаил Черников считает, что "баловаться этими изменениями" не надо. Он рассказал, что многие будущие водители просят даже ввести дополнительный курс по изучению изменений в ПДД в автошколах.