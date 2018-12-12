Тайный бизнес советника президента Украины на рынке интимных услуг

Советник президента Украины Юрий Бирюков по вопросам армии на заре своей, так сказать, трудовой деятельности организовал публичный дом. Его фирма - туристическая сеть «Куда угодно», в прямом смысле слова доставляла куда угодно украинских женщин по первому требованию клиента.

Как пишет в Facebook известный журналист Владимир Бойко, компания советника Порошенко была финансовой пирамидой, а помимо прочего, еще и нанималась оказанием сексуальных услуг в странах Евросоюза. Кроме того, Юрий Бирюков и его супруга оказались людьми не брезгливыми, они лично принимали по СМС заказы от клиентов на конкретных дам легкого поведения.

СБУ еще в 2013 году завело уголовное дело по факту размещения в Интернете объявлений с предложением высокооплачиваемой работы для молодых, красивых девушек за границей. В материалах дела сказано, что учредители ООО «ОСВ Тревел», который и работает под торговой маркой «Куда угодно» организовали «незаконную переправку женщин в страны Европейского Союза, где в дальнейшем трудоустраивали их в учреждения, которые предоставляли клиентам за денежное вознаграждение секс-услуги». А учредителями фирмы как раз и являлись Татьяна и Юрий Бирюковы.

По данному делу ими грозил срок от 7 до 9 лет за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины, совершенные организованной группой из корыстных побуждений. Следователи даже проводили обыски дома у Бирюковых, в помещении, которое занимало ООО "ОСВ Тревел" туроператор "Куда Угодно", а также в автомобилях "Volkswagen Touareg", который принадлежал Юрию Бирюкову, и в "JaguarXF" его жены.

Но потом, как пишет издание «СПИД-Инфо», по мановению волшебной палочки один из сотрудников фирмы Бирюковых взял всю вину на себя и получил условный приговор, а из материалов дела полностью исчезли какие-либо обвинения в адрес Юрия Бирюкова, его жены. Сколько это стоило чете Бирюковых, можно только догадываться. Поскольку после суда, их компания разорилась, на супругах «повисли» огромные банковские кредиты и долги, которые отдавать никто не собирался.

Зато Юрий Бирюков создал фонд «Крылья феникса», замаскировался под волонтера и стал собирал деньги на нужды армии. Вот только для пожертвований он давал номер своей личной банковской карты. Бизнес-таланты господина Бирюкова по организации схем сбора денег не остались незамеченными и он вскоре был назначен советником президента Порошенко по вопросам армии.