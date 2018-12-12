Авиаперевозчик вернет за свой счет застрявших в Китае туристов «Жемчужной реки»

Минтранс провел экстренное совещание, на котором решилась проблема застрявших на китайском острове Хайнань россиян. Туроператор не смог вернуть туристов домой из-за долгов перед авиаперевозчиком. В результате тот приостановил полеты с 7 декабря.

Решение проблем туристов взяла на себя компания «ИрАэро», с которым ранее у «Жемчужной реки» был заключен договор, и которая занималась перевозкой туристов на остров.

«С опозданием прибудут в Россию только туристы из Казани: 11 декабря из Хайкоу в Татарстан будут туристы, которые должны были улететь 8 декабря», - пояснил авиаперевозчик в своем официальном заявлении по итогам экстренного совещания в Минтрансе.

Сообщается, что в Китае застряло 1500 тысячи туристов «Жемчужной реки». Их отдых заканчивается в период 12 – 15 декабря.

«Это туристы из Уфы, Челябинска, Самары, Хабаровска и Санкт-Петербурга. Авиакомпания «ИрАэро» перевезет этих пассажиров вовремя, за свой счет», - пообещал авиаперевозчик.