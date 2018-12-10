Омбудсмен высказался по инициативе женщины выселять из домов онкобольных детей

Информация СМИ, что в одном из жилых домов Москвы жители собирают подписи за выселение из квартиры онкобольных детей, получило широкий общественный резонанс. Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович пообещал, что аппарат столичного уполномоченного по правам ребенка вмешается в ситуацию, если жильцы дома продолжат создавать реальные препятствия для проживания больных детей.

Женщина готова выселить из дома в Москве онкобольных детей

Бунимович назал решение москвичей о сборе подписей против проживания детей, приехавших лечить рак, "пещерной, людоедской позицией для людей XXI века". Лично у него такая позиция вызывает "брезгливость и отторжение", - передает ТАСС.

Бунимович отметил, что "любой имеет право собирать подписи, если это не нарушает законодательства". По его словам, в данном случае в юридическом вмешательстве обходимости нет, но "есть другие меры: моральные, этические".

Старшая по подъездуодного из домов считает, что рак является заразным заболеванием и решила выселить детей с диагнозом "онкология", родители которых снимают соседние квартиры.

Жительница Москвы объявила сбор подписей против соседства с онкобольными детьми.