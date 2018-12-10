В каком регионе России платят самую высокую пенсию

Средний размер пенсии на 1 июля 2018 года на Чукотке составлял 25 тысяч 173 рубля. Чукотка - российский регион, в котором самый высокий в нашей стране размер средней пенсии. Средняя пенсия по России на 1 июля текущего года — 14144 рубля.

В Пенсионном фонде России (ПФР) уточнили, какие факторы влияют на размер пенсии, это: продолжительность стажа, размер зарплаты, повышающие коэффициенты, установленные в северных регионах, повышающие коэффициенты, установленные в зависимости от возраста пенсионера и наличия у него на иждивении нетрудоспособных членов семьи. Из-за разного сочетания этих показателей в разных соотношениях и дает разницу средних размеров пенсии по регионам, - сообщается на сайте "Российской газеты".

Немного ниже, чем на Чукотке, пенсии в Ненецком автономном округе - 22 тысячи 50 рублей. В Магаданской области средняя пенсия - 21 тысяча 508 рублей, на Камчатке - 21 тысяча 342 рубля, в Ямало-Ненецком автономном округе - 21 тысяча 8 рублей.

Самые низкие размеры средней пенсии в Кабардино-Балкарии - 11 тысяч 413 рублей, Дагестане - 11 653 рубля, Калмыкии - 12 137 рублей.