Президент России Владимир Путин призвал членов «партии власти» не допускать пренебрежения к людям, поскольку подобное поведение на любом уровне вредит стране и будет иметь неприятные последствия.

«В обществе высок запрос на честность и справедливость, и этим требованиям нужно соответствовать. Хамство, заносчивость, пренебрежение к людям на любом уровне просто опускают партию ниже плинтуса», - заявил российский лидер, выступая на партийном съезде.

Отныне каждый член «партии власти» обязан быть скромным, относиться к проблемам людей уважительно, не допускать действий и высказываний, ущемляющих права граждан и отвечать за сказанное слово. Такие этические нормы были прописаны в партийном уставе, обязательном для исполнения.

«Институты власти формируются не для того, чтобы те, кто туда добрался, посматривали по сторонам, поплевывали спокойно и получали удовольствие от пребывания в каких-то креслах», - приводит слова президента РФ РИА Новости.