Садовничий: ЕГЭ наносит ущерб знаниям школьников

Ректор МГУ Виктор Садовничий сделал громкое заявление о том, что ЕГЭ сужает подготовку школьников в ущерб фундаментальным знаниям учеников по непрофильным дисциплинам.

Ректор МГУ отметил тенденцию, когда будущие абитуриенты акцентируют внимание лишь на тех предметах, которые необходимы им для поступления в ВУЗ. Садовничий напомнил, что СССР и Россия всегда отличались качественным и всеохватывающим образованием — как в школах, так и в высших учебных заведениях. Но на данный момент система ЕГЭ заметно сужает рамки подготовки учеников. «Если мы начинаем так сужать их подготовку, то Колмогорова или Келдыша не будет», — заявил ректор МГУ.