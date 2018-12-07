Специалист рассказал, когда стоит ждать морозов в столице

В Москве прошел сильный снегопад: за ночь выпало более 12% от месячной нормы осадков. Начальник ситуационного центра Гидрометцентра России Юрий Варакин рассказал, откуда пришли снегопады.

"Снег пришел с северо-запада. То есть фронтальная зона определялась скандинавским циклоном. Но так как у нас так называемая классическая седловина, происходит обострение температур. Очень низкие температуры на востоке, в антициклоне, и плюсовые температуры даже в Санкт-Петербурге", - отметил Варакин. Об этом сообщает информационно-аналитический портал mir24.tv.

Также, как пишет Телеинформ, в выходные, в Иркутске отступят сильные морозы. 8 декабря ожидается переменная облачность.