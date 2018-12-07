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Путин направил благодарность Владимиру Бурматову
7 декабря 2018, 13:06 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Высокую награду президента России вручили парламентарию на XVIII Съезде партии «Единая Россия».
Как отметил известный эксперт в сфере политики в Челябинской области Александр Мельников, такой наградой могут похвастаться немногие жители региона. При этом Владимир Бурматов, как депутат Государственной думы, работает в команде главы региона Бориса Дубровского и постоянно отстаивает интересы Южного Урала на федеральном уровне.
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