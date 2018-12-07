Путин направил благодарность Владимиру Бурматову

Высокую награду президента России вручили парламентарию на XVIII Съезде партии «Единая Россия».

Как отметил известный эксперт в сфере политики в Челябинской области Александр Мельников, такой наградой могут похвастаться немногие жители региона. При этом Владимир Бурматов, как депутат Государственной думы, работает в команде главы региона Бориса Дубровского и постоянно отстаивает интересы Южного Урала на федеральном уровне.