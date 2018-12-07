Чиновница Глацких заявила, что приносит пользу обществу и молодежи

Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга «государство не просило вас рожать» Глацких заявила, что не покинет свой пост, пока руководство не примет решение о ее отставке.

Ольга Глакцих впервые прославилась, став Олимпийской чемпионкой 2004 года в групповых упражнениях по художественной гимнастике. Во второй раз ее имя облетело всю страну, когда, будучи уже руководителем департамента молодежной политики Свердловской области, Ольга Глацких адресовала молодежи одиозную фразу: «Государство вам в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что государство не просило ваших родителей вас рожать». После этого заявления, получившего широкий общественный резонанс, губернатор Свердловской области Сергей Куйвашев временно отстранил чиновницу от занимаемой должности на время служебной проверки.

«У меня нет планов в отношении работы. Оставят меня на работе или нет – решать руководству. Я знаю, что работаю честно и приношу пользу обществу и молодежи», - заявила Ольга Глацких в беседа с ТАСС.

Немногим ранее чиновница инициировала интервью с неким уральским блогером Сергеем Колясниковым, которому пожаловалась на травлю в интернете после своего скандального заявления.