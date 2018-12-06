Медведев назвал решение о повышении пенсионного возраста выстраданным

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев признался, что решение о повышении пенсионного возраста не нравится ни президенту России Владимиру Путину, ни ему самому, но оно было выстраданным. Ветеран труда из Магадана послал Медведеву прибавку к своей пенсии

По словам Дмитрия Медведева, решение о повышении пенсионного возраста было самым трудным решением властей страны за последние десять лет, но это было единственное, что правительство могло сделать для улучшения жизни пенсионеров.

«Изначально все понимали, что такого рода решения не добавляют популярности власти. Но это было выстраданное решение. Такие решения не могут пересматриваться часто. Предыдущее решение по пенсионному возрасту принималось 70 лет назад. Очевидно, что и это решение рассчитано на длительную перспективу», - заявил Дмитрий Медведев во время ежегодного интервью российской прессе.

Премьер-министр РФ также подчеркнул, что ни ему лично, ни президенту страны Владимиру Путину это решение не нравится: «Но если мы в экономике будет делать только то, что нравится, то, скорее всего, превратимся в отсталую и слабую страну», - цитирует Дмитрия Медведева РБК.