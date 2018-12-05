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Знание рубль бережет

5 декабря 2018, 16:12 [«Аргументы Недели. Кубань», Иван ПРЫТЫКА ]

Знание рубль бережет
Фото Владимира СЕМЕНЦА

Ассоциация «Южный региональный центр Финансового просвещения населения» и Краснодарская краевая общественная организация «Правовой ликбез» провели круглый стол на тему профилактики участия жителей Кубани в финансовых пирамидах.

По данным исследований, ежегодно в России в финансовые пирамиды уходит 576 миллиардов рублей. Для сравнения: доходы казны Краснодарского края в этом году составили 265 миллиардов. То есть по всей стране мошенники забирают более двух бюджетов нашего региона.

Однако не только финансовыми потерями для государства страшны «пирамидостроители». Еще свежи в памяти глобальные катастрофы «МММ», «Властелины», «Хопер-Инвеста» и подобных им компаний. В период расцвета финансовых махинаторов грозовых девяностых миллионы граждан лишились своих сбережений, а порой и всего имущества, что существенно усугубило и без того непростую социально-экономическую ситуацию во время перехода от СССР к РФ.

Казалось бы, те уроки должны были научить людей ответственнее относиться к своим деньгам, но практика показывает, что мошенники постоянно совершенствуют свои схемы отъема денег у населения и продолжают разорять тысячи человек.

Только за первое полугодие в крае было выявлено девять недобросовестных финансовых организаций, пять из которых — типичные пирамиды. Поэтому данный вопрос остается довольно острым. Именно для того, чтобы найти пути решения этой задачи, был организован круглый стол по теме «Актуальные проблемы финансового просвещения и профилактики участия в финансовых пирамидах граждан в Краснодарском крае».

В обсуждении приняли участие: управляющий Федеральным общественно-государственным фондом по защите прав вкладчиков и инвесторов Марат Сафиулин, начальник отдела Министерства экономики Краснодарского края Алексей Белый, генеральный директор ККОО «Правовой ликбез» Михаил Велигодский, руководитель Ассоциации «Южный региональный центр Финансового просвещения населения» Андрей Арендаренко, начальник аналитического отдела аппарата Уполномоченного по правам человека в крае Вадим Прилепский, представители Роспотребнадзора, общественных организаций и другие.

— К сожалению, мы вынуждены констатировать, что наблюдается активизация мошенников,— начал встречу Марат Сафиулин. — Более того, «пирамидостроители» расширяют свой преступный арсенал. Сегодня финансовые пирамиды всё активнее строятся в виртуальном пространстве, выманивая у людей совершенно реальные деньги. Один из самых ярких примеров — компания «Кэшбери». Сайт организации зарегистрирован в Великобритании. Кстати, это очень типично для современных пирамид. По нашим исследованиям, 46 процентов финансовых мошеннических сайтов, работающих в России, зарегистрировано в иностранных государствах.

До сведения собравшихся было доведено, что 26 сентября этого года Центральный банк заявил о передаче информации о «Кэшбери» в Генпрокуратуру и МВД РФ. По данным регулятора, привлекаемые от граждан средства в рублях и криптовалюте не использовались для экономической деятельности. «Кэшбери» попросту не участвовала ни в каких сделках, не инвестировала собранные деньги в высокодоходные проекты, как заявляется на сайте компании, и так далее. При этом инвесторам, как называют в компании людей, вложившихся в это сомнительное предприятие, обещается прибыль от 265 процентов годовых. Представители Центробанка также сообщили, что деятельность «Кэшбери» строится на принципах сетевого маркетинга и сопровождается агрессивной рекламой в СМИ и социальных сетях. Лицензий же Банка России у компаний, которые предлагают финансовые услуги, нет — они отобраны еще в начале сентября.

— В борьбе с финансовыми пирамидами нельзя ограничиваться исключительно выжидательной позицией. Ведь не секрет: до того как в полицию не пойдет заявление от пострадавшего, руки у правоохранителей фактически связаны. Тем не менее даже в этих условиях необходимо активнее развивать систему так сказать раннего выявления мошенников и начинать по ним работать, используя всю мощь закона. Правовые рычаги для этого имеются — надо только грамотно ими пользоваться,— поделился Михаил Велигодский. — В этом направлении нам удалось немало. Так, когда при нашем участии была разгромлена финансовая пирамида «Алмида», активность других мошенников резко упала. Приведу простой пример: офисов «Кэшбери» в нашем крае всего четыре. Это при том, что они ведут очень активную работу по привлечению средств граждан. Спрашивается, почему. Ответ на поверхности: они боятся сильно высовываться, так как видят активную работу по искоренению пирамид на территории края. Еще одно направление — работа с пострадавшими от мошенников. Общеизвестно, что определенный процент граждан не учится на своих потерях и при появлении новых пирамид опять несет туда деньги в надежде «отыграться». На мой взгляд, с такими людьми должны работать профессиональные психологи. Далее, необходимо развернуть беспрецедентную кампанию в СМИ и социальных сетях по изобличению пирамид. Мошенники пользуются этим инструментом очень активно и эффективно. Мы же уступаем в этой области. Информационная война против «пирамидостроителей» должна вестись постоянно и с использованием всех доступных средств: телевидения, радио, газет, Интернета. Только так мы сможем остановить тех, кто только думает довериться мошенникам, но еще не решился. Потом, когда они попадают в их руки, спасти средства, имущество, а порой и здоровье человека гораздо труднее.

— Примечательно, что даже при явных доказательствах мошеннической деятельности тех же создателей «Кэшбери» многие люди, которые инвестировали свои сбережения, продолжают верить в прозрачность данного бизнеса и всячески защищают тех, кто их обманывает. Это не является новинкой. Такой эффект мы наблюдали при крахе «МММ» и прочих, то же самое видим и сейчас,— прокомментировал эксперт ОООП «ФинПотребСоюз», религиовед Николай Боканча. — Дело в том, что мошенники очень умело пользуются методиками воздействия на человеческое сознание. Люди, попавшие в такие финансовые секты — а это именно секты, так как налицо все признаки подобных «организаций»,— оказываются в психологической зависимости от своих лидеров. Не могут, а часто и не хотят, разрывать порочный круг. Трагедия в том, что, чем дольше человек пребывает в таком окружении, тем сложнее его вернуть в нормальную жизнь. Что же касается денег, то он готов отдать всё, потому что на определенном этапе желание сопричастности к «учению» начинает превалировать над материальным.

Методики воздействия на сознание граждан с целью выманивания денег давно известны, однако продолжают успешно использоваться мошенниками. Самое же эффективное средство защиты от участия в пирамидах — знания. В этом сошлись все участники круглого стола.

— Доказано, что от уровня финансовой грамотности населения напрямую зависит количество людей, готовых участвовать в сомнительных экономических схемах. Надо признать, что сегодня модель финансового поведения жителей Кубани далека от идеальной, что создает определенные предпосылки для мошенников. Тем не менее нельзя не признать, что за последнее время уровень финансовой грамотности у нас в крае существенно вырос,— сказал Алексей Белый. — Наше министерство (экономики Краснодарского края. — Прим. авт.) совместно с Южным региональным центром финансового просвещения населения ведет огромную работу с молодежью, людьми трудоспособного возраста, пенсионерами, и результаты есть. В рамках проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности и развитию

финансового образования» только в этом году проведены сотни встреч, лекций, семинаров, на которых специалисты наглядно объясняют принципы правильного финансового поведения. В немалой степени из-за этого в нашем крае мошенникам работать не так комфортно и прибыльно, как в некоторых других регионах. Вместе с тем просветительская работа должна постоянно усиливаться, и мы работаем в этом направлении. В следующем году мероприятий в рамках федерального проекта финансового просвещения будет намного больше.

— Наиболее подвержены влиянию мошенников пенсионеры. Пожилые люди доверчивы и беззащитны. Этим нередко пользуются мошенники, которые без зазрения совести готовы забрать у них последние деньги. В рамках реализации подпрограммы финансового просвещения населения Краснодарского края на 2017—2021 гг. Ассоциацией «Южный региональный центр Финансового просвещения населения» только в октябре — ноябре этого года было проведено триста мероприятий по вопросам финансовой грамотности, из них сорок четыре — для пенсионеров и ветеранов во всех муниципалитетах края, которые в совокупности посетило более восьмисот человек,— выступил Андрей Арендаренко. — Пенсионеров интересовали разумные рамки обещаемой доходности по привлечению средств финансовыми организациями, примеры зафиксированных финансовых пирамид. Но больше всего участники хотели знать, что делать и куда обращаться, если все-таки ты уже попал в руки мошенников. Так, большинство пенсионеров никогда не слышали о существовании Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров, проводящего компенсационные выплаты гражданам, которым был причинен ущерб деятельностью недобросовестных «финансистов». Поэтому считаю, что одним из действенных методов борьбы с пирамидами является целенаправленное донесение актуальной информации до каждого жителя края.

В результате двухчасового обсуждения участники круглого стола согласились с тем, что необходимо кратно усилить свое присутствие в информационном пространстве. Для этого имеются все возможности, что подтвердило солидное количество журналистов ведущих СМИ края на этом обсуждении. Помимо этого собравшиеся поделились новыми методиками, применяемыми в финансовом просвещении населения. На ближайшее будущее запланирован ряд аналогичных мероприятий.

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