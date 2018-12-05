УЕФА перенесла матч Лиги чемпионов из-за военного положения на Украине

Игра «Шахтер» — «Лионом» перенесена в Киев. Она пройдет на стадионе «Олимпийский». Такое решение было принял Союз еврофутбольных ассоциаций УЕФА. Причиной стало военное положение, которое действует на Украине.

Ранее место проведения матча было назначено в Харькове. Харьковская область относится к регионам, где введен особый режим.