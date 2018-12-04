Аэропорту Симферополя будет дано имя Айвазовского. Кискин против

В рамках кампании по присвоению воздушным гаваням России имён известных соотечественников, в ближайшее время будет дано имя аэропорту Симферополя. С огромной долей вероятности его назовут именем Айвазовского.



Русский художник-маринист Иван Айвозовский жил и работал в Крыму, в Феодосии. В основном в фокусе его внимания были морские пейзажи. Такие работы как "Девятый вал", "Чесменский бой"и другие прославили художника на весь мир.



Решение о присвоении аэропорту Симферополя имени Ивана Айвазовского поддержало большинство крымчан, которые гордятся своим соотечественником, а также глава республики Сергей Аксёнов. Однако, как оказалось, не все будут рады такому решению. В интервью "Аргументам недели в Крыму" симферопольский депутат от КПРФ Степан КИСКИН выступил категорически против такого переименования: "Я считаю, что красивое название – аэропорт города Симферополя. Зачем придумывать… Если бы у нас их было 3-5 аэропортов, то, может быть, и надо было бы. У нас он один – города Симферополь. А так, я считаю, что это лишнее. Зачем что-то выдумывать? Что, заняться больше нечем?".



Международный аэропорт Симферополя входит в десятку российских аэропортов по объему перевезённых пассажиров. Его новый терминал, построенный в 2018 году, выполнен в форме "Крымской волны". В 2018 году аэропорт Симферополь в третий раз удостоен премии «Воздушные ворота России» в номинации «Лучший региональный аэропорт внутренних воздушных линий».



