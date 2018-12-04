Дмитрий Песков объяснил причину бедности россиян

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, выступая перед студентами МГИМО, высказал мнение о причинах бедности российского населения. Пресс-секретарь президента России считает, что бедность в стране стала итогом двух войн и развала СССР.

Песков отметил, что у нас огромная страна, в которой "чудовищно маленькое" население, и она "прошла через страшные войны, через страшные периоды в своем развитии, прошла через развал Советского Союза", - сообщает URA.RU.

Песков подчеркнул, что борьба с бедностью — это составная часть приоритетов правительства и президента РФ Владимира Путина. Официальный представитель Кремля считает, что избавиться от бедности можно только поступательно и "в исторической перспективе", - сообщает ТАСС.

По словам Пескова, важно обеспечить стабильность в стране и исключить резкие обвалы в экономике, при этом не нужно обращать внимания на достаточно враждебную мировую экономическую и политическую обстановку.