Скорее всего, им не дали алкоголя. Такова версия армейцев Луганской народной республики. Накануне в населенном пункте Трехизбенка произошел обстрел дома по улице Разина. Кто-то бросил в окно гранату. Кроме того, во дворе домовладения была взорвана машина. Лишь по счастливой случайности обошлось без жертв. В доме никого не было. Об этом сообщил один из телеграмм-каналов.

По предварительным данным, нападение было осуществлено украинскими военнослужащими. Они утверждают, что видят, как «сепары переплывают на лодке и идут в этот дом бухать, а рано утром переплывают назад».

Трехизбенка находится на переднем крае линии фронта на подконтрольной официальному Киеву территории. Военнослужащие армии Луганской народной республики, которые удерживают позиции напротив этого населенного пункта, называют версию противника полным бредом.

«Да туда просто не подойдешь», — объяснили корреспонденту АН армейцы: «берега реки находятся под постоянным наблюдением укропов. Подходы заминированы. Улица Разина находится на окраине Трехизбенки. На противоположной стороне лесной массив. Там заминировано все. При таком раскладе каждый день переплывать речку, чтобы просто побухать! Это нужно быть полным дауном».

Как пояснили корреспонденту, обстрелянный дом мог быть жилищем местного самогонщика, с которым у украинских военнослужащих мог произойти конфликт. Они могли задолжать ему за алкогольный суррогат, и тот отказался отпускать должникам выдавать самогон в долг.