РМК пожертвовала на благотворительность более 4.5 миллионов рублей

Благотворительный фонд Русской медной компании в рамках акции "Щедрый вторник" вчера, 27 ноября, направили свыше 4.5 миллионов рублей на благотворительность.

Деньги пойдут на поддержку фондов, лечение больного онкологией ребенка, организацию утренников для ребятишек с ограниченными возможностями здоровья и другие цели.

Эта акция объединила уже свыше сотни стран и проводится в России в третий раз. РМК участвует в ней второй год.