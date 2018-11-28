РМК пожертвовала на благотворительность более 4.5 миллионов рублей
28 ноября 2018, 14:44 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Благотворительный фонд Русской медной компании в рамках акции "Щедрый вторник" вчера, 27 ноября, направили свыше 4.5 миллионов рублей на благотворительность.
Деньги пойдут на поддержку фондов, лечение больного онкологией ребенка, организацию утренников для ребятишек с ограниченными возможностями здоровья и другие цели.
Эта акция объединила уже свыше сотни стран и проводится в России в третий раз. РМК участвует в ней второй год.