Слушатели государственной радиостанции сначала подумали, что они сошли с ума, когда услышали слова главного пропагандиста страны, потом они подумали, что сошел с ума сам Владимир Соловьёв, из уст которого потекли либерально-демократические речи. Но правда, наверное, где-то посередине: скоро что-то будет...



Чтобы не быть "испорченным телефоном", приводим наиболее интересные цитаты Владимира Соловьёва.



О чиновниках



"Зачем нам такое количество управленцев? Объясните просто, вот реально, зачем. Бешено раздутые штаты по всей стране на каждом уровне. Притом люди идут работать за маленькие зарплаты. Он надеются на что? На то, что он немножко доворуют?



...Я всё время вижу Орешкина в телевизоре, я только не вижу роста экономики, который нужен. Я счастлив за Топилина, который увидел рост зарплат. Но Путин же правильно сказал: не на бумаге, не на красивых словах, люди должны ощутить реальный рост. Почему мы так добры к этим чиновникам всех мастей? Почему мы не ставим жёсткие параметры – не добился – до свидания! Ну вот просто, реально, не понимаю".



Об инвестициях



"Почему мы каждый раз говорим о том, что нам очень нужны иностранные инвестиции? А какой дурак сюда будет инвестировать? Что он с этого получит? Вложение, ну скажем, доллара в российскую экономику и вложение доллара, скажем, в китайскую экономику или в американскую, где выгоднее, где проще?"



О жилье



"Вот кто-нибудь сможет мне объяснить, почему квадратный метр так дорого стоит? Что там такого в этом строительстве? Что стоит дорого, - строительный материал? Ну вот что стоит дорого, объясните мне? Английские лорды, что ли, всё строят?! Золотыми мастерками? И укладывают- слой кирпича, слой красной икры, слой кирпича, слой чёрной икры? Почему такая цена метра, объясните мне?



...Люди же с радостью будут покупать квартиры, дома. Это же очевидные вещи, правда? Инвестировать. Но для этого нужно, чтобы они стоили разумные деньги. Семья вообще себя чувствует по-другому, когда у неё есть возможность своего жилья. А в чём проблема построить доступное жильё? Почему жильё столько стоит? В частности, потому что бесконечно долго идёт оформление, бесконечно дорогое оформление".



О правительстве



"У нас, что в правительстве одни психотерапевты работают, которые просто должны успокаивать народ?! Дайте рост экономике! Хватит ныть и стонать! Если бы у вас не было денег, вы бы их не отправляли заграницу, если в стране бы не было денег, не было бы вот этих отчётов Счетной палаты, которые показывают триллионы неэффективно расходованных или просто уведённые непонятно куда. Свистнули деньги, и всё в порядке. Это вообще всё о чём?!

Как это возможно, я реально не понимаю? Вот просто не могу понять.

Не могу понять. Неужели так сложно это сделать, не понимаю?"



О рейтинге Путина



"Меня удивляет, когда на полном серьёзе пишут: вот рейтинг Путина, вот для этого нужна победоносная война. Да в любой момент рейтинг Путина взлетит до небесных высот, если сделать простейшую вещь: посадить Чубайса. Ну вот сразу после этого рейтинг Путина будет зашкаливать. Что, у кого-то есть сомнения? Есть хоть малейшие сомнения?



...А за что посадить Чубайса с точки зрения закона? За нецелевое использование средств государства, за схемы с Минцем. Много за что. Просто не понимаю".



Кому эти вопросы?



"Меня спрашивают, почему я не задаю эти вопросы президенту. А вы считаете, что президенту не докладывают? Всё докладывают!



Спрашивается: ваши вопросы - кому? Власти мои вопросы. Мои вопросы - власти и надо ещё понять: мои вопросы - каждому отдельному человеку, потому что каждый из нас на своём месте работает и что-то делает, а насколько эффективно мы работаем? ...Я, может, плохо понимаю, но не хотите быть с народом? Хотя, Боже мой, кого я спрашиваю".