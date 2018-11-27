На Украине начались захваты машин с российскими номерами

Украинские националисты объявили о захвате грузовых автомобилей с номерами Российской Федерации. Свои действия они приурочили к воскресной провокации, в которой корабли ВМСУ вломились на территорию РФ и были задержаны российскими пограничниками.

«В патриотических организациях и движениях Одессы происходит флешмоб «Ша, уже никто никуда не едет!», — публично заявила на своей фейсбук-странице организация Самооборона майдана Одессы: «Флешмоб предполагает совершенно добровольную остановку грузовиков с российскими номерами, добровольную сдачу номеров активистам и длительный отдых. Пока не решится вопрос с нашими пленными моряками».

Свое заявление одесские националисты подкрепили фото уже захваченного грузовика Volvo. Судя по номеру, он прибыл из Смоленской области.

Аналогичное заявление распространили активисты Автомайдана Одессы. На своей странице они сообщили, что уже задержаны четыре российские фуры. Свою акцию они назвали «Найди российскую фуру, обменяй на нашего моряка». Захвачены автомобили из Калужской, Брянской, области и Смоленской областей.