Федерация автовладельцев России поддерживает идею изменения цвета разметки

В Федерации автовладельцев России во вторник поддержали предложение Министерства транспорта об изменении цвета разметки для разделения встречных полос движения на трассах.

Глава ФАР Сергей Канаев отметил, что наиболее высокий процент аварий с летальным исходом происходит во время выезда автомобилей на встречную полосу движения.