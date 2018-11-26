Не секрет, что Telegram - это не только политические каналы и агрегаторы, занимающиеся сливами, но и пространство, где можно почитать много интересного из жизни российских силовых структур. Об этом в нашей беседе с создателями telegram-канала Товарищ майор



- Я правильно понимаю, что без источников в силовых структурах ваш канал не был бы столь востребованным и популярным?

Да, мы работаем с разными силовыми структурами, в том числе ФСО и ФСБ. Раскрывать источники мы не будем, это так скажем наша самая главная тайна.

- Вообще, телеграм - это месенджер для свободного творчества. Так, по крайней мере, мне кажется. Как чувствуют себя тут каналы, которые занимаются такими темами, как ваша?

Творчество – это здорово, благодаря Telegram свой анонимный рупор получило много политтехнологов, журналистов и чиновников. А политические мемы засияли новизной. Вот вам и творчество :)

Что касается каналов, которые занимаются политикой, то скажем, что

Telegram – это зеркало российской политики. За деньги чиновнику или бизнесмену можно создать любой имидж, а мы стараемся резать правду-матку и срываем покровы.

- Чем ваш контент отличается от контента каналов со схожими тематиками?

Мы пародия на силовые структуры. ФСБ, ФСО, ГРУ всегда были закрытым миром для обывателя, а наш канал создает из этого пародию. Что самое забавное, наш канал читает много силовиков, а некоторые присылают контент для постов, например инсайды и эксклюзивы, которые появляются сначала у нас, а потом уходят в СМИ. Как видите, канал работает уже больше полутора лет, но не теряет актуальности.

- Вы зарабатываете на своем канале? Если не секрет, какова стоимость рекламного поста?

Да, зарабатываем и весьма неплохо. Не берём всякие сомнительные каналы, казино и криптовалюту. В последнее время стала популярна имиджевая реклама, персона или бренд упомянутые в канале. Стоимость рекламного поста варьирует от материала для размещения и наших отношений с рекламодателями. Мы стараемся убедить в эффективности нативной рекламы, нежели в прямом размещении рекламы. К сожалению, не всегда находится компромисс.

- У вас бывали проблемы с властями из-за тех или иных публикаций?

Иногда нам присылают угрозы, но отметим что у властей больше проблем из-за наших публикаций. Бывали даже отставки и чистки ведомств.